Стартовали съемки фильма «Рыцари Сорока Островов» по роману Лукьяненко

Фото: пресс-служба Wink

Работа началась в Москве. По сюжету современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.Режиссером проекта выступает Ким Дружинин. В ролях: Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков, Юлия Волкова и другие.«Экранизация литературных героев — задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Надеюсь, наши зрители влюбятся в каждого из них». Большая часть съемок пройдет в новом павильоне Кинопарка Москино», — рассказала продюсер Галина Стрижевская.