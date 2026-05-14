Малый театр представил премьеру спектакля «Песочный человек»

Режиссер, хореограф-постановщик спектакля Леша Кот отметил, что Гофман открывает режиссеру возможность в разговоре со зрителями прибегать к парадоксам и иносказаниям, создавать интертекст: «Для меня в этой новелле важна тема автоматов — механических кукол, ставших странной альтернативой человеку. Сегодня, пытаясь уйти от серых будней, мы тоже подменяем реальность, но уже другими средствами — социальными медиа, искусственным интеллектом, испытываем гаджетозависимость».

За инсценировку спектакля отвечает Владимир Петрухин. Художник-постановщик, художник по костюмам — Ася Звягина, художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов, композитор — Павел Жуков.В спектакле заняты: артисты Александр Годованец, Константин Юдаев, Елизавета Долбникова, Максим Путинцев, Дарья Новосельцева, Алексей Мишин, Кирилл Шварценберг и студентка ВТУ им. М. С. Щепкина Арина Осипова.