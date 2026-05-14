Малый театр представил премьеру спектакля «Песочный человек»
На Камерной сцене Малого театра состоялась премьера спектакля «Песочный человек» по одноименной новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
За инсценировку спектакля отвечает Владимир Петрухин. Художник-постановщик, художник по костюмам — Ася Звягина, художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов, композитор — Павел Жуков.
В спектакле заняты: артисты Александр Годованец, Константин Юдаев, Елизавета Долбникова, Максим Путинцев, Дарья Новосельцева, Алексей Мишин, Кирилл Шварценберг и студентка ВТУ им. М. С. Щепкина Арина Осипова.
Режиссер, хореограф-постановщик спектакля Леша Кот отметил, что Гофман открывает режиссеру возможность в разговоре со зрителями прибегать к парадоксам и иносказаниям, создавать интертекст: «Для меня в этой новелле важна тема автоматов — механических кукол, ставших странной альтернативой человеку. Сегодня, пытаясь уйти от серых будней, мы тоже подменяем реальность, но уже другими средствами — социальными медиа, искусственным интеллектом, испытываем гаджетозависимость».
Фото: Евгения Люлюкина/предоставлено организатором