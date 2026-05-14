Театр на Страстном представит спектакль о блокадном Ленинграде
В постановке «Актриса» играют ученики мастерской народных артистов РФ Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.
Как сообщил журналистам в Ярославле Певцов, музыкальную трагикомедию «Актриса» на сцене Российского академического театра драмы им. Ф. Волкова представили в среду, ею открылся XVII Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России».
«Владимир Львович Машков предложил нам оставить этот спектакль и играть его на сцене СТД на Страстном. Это для нас большая радость. Сейчас мы только будем понимать, что делать с ребятами, которые ушли в армию. Но 99%, что спектакль останется пока жить в Москве», — приводит ТАСС слова Певцова.
Постановка рассказывает о подвиге артистов Театра музыкальной комедии во время блокады Ленинграда: все тяжелейшие месяцы театр работал, каждый спектакль шел при полном зале. В основу легли дневники артиста Анатолия Королькевича. Спектакль «Актриса» придуман, поставлен, написан и оформлен Ольгой Дроздовой.
Фото: кадр видео