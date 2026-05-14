В рамках проекта «Культурная столица исламского мира 2026» пройдет более 20 мероприятий
В рамках проекта «Культурная столица исламского мира 2026» в Казани пройдет более 20 мероприятий, включая Международную олимпиаду по исламским дисциплинам и арабскому языку.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по гуманитарным, культурным и социальным вопросам Тариком Али Бахитом.
В программу также войдет Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» и Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры.
«Это исторический момент для нашей страны и начало новой главы сотрудничества России с мусульманскими государствами», — говорится в сообщении министра.
