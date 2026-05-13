Стартовали съемки комедийного сериала «Клятва Гиппократа»

Кинокомпании 1-2-3 Production и M5 Production приступили к съемкам комедийного сериала «Клятва Гиппократа».



В центре сюжета — Виктор Живых, молодой талантливый хирург с непробиваемым самомнением. Он привык действовать импульсивно, не думая о последствиях. Спасая пациента, герой нарушает все правила и вмешивается в операцию главврача. Наказанием становится работа на скорой помощи, которую Виктор не признает «настоящей» медициной. С каждым новым вызовом его самоуверенность сталкивается с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, начальством, которое невозможно переспорить, и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт.



