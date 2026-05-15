В Петербурге откроется выставка «Дорога на Суджу»

В экспозицию войдут живописные работы, плакаты и открытки, созданные по впечатлениям от гуманитарных поездок в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Проект художника и волонтера Владимира Кошаева включает 30 картин и продолжает прошлогодний цикл «Донбасс — дороги войны».Как сообщили в пресс-службе музея, каждая поездка для автора — это новые люди, события, ситуации, которые он изображает на своих полотнах. Проект рассказывает о мужестве и отваге защитников Отечества, позволяет прикоснуться к переживаниям военнослужащих и своими глазами увидеть тяготы армейской жизни.Среди представленных зарисовок фронтовых будней — «День начался», «Утро. Едем. Прилет», «Дронщики. Обмен опытом», «Попали в бензовоз», «День прошел». Отдельный цикл выстроен как путь на Суджу: от «Верхняя Груня. До Суджи 65 км» до «У моста. До Суджи 4,5 км».Кошаев с 2022 года возглавляет волонтерскую организацию «Россия — Родина» из 400 человек, которые собирают и сами отвозят на фронт машины, мотоциклы, коптеры, тепловизоры, бронежилеты, спальники, маскировочные сети и медикаменты. Художник неоднократно бывал в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Брянской областях. К каждому празднику он рисует для бойцов открытки — в экспозиции можно будет увидеть «С Новым Годом! 2025», «Мы победим! 2025», «Вперед, сынки! Скоро выход», «Наступаем! 2026». Выставка будет работать до середины июля 2026 года.