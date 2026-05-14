Музей Лермонтова в Пятигорске посвятит «Ночь музеев» бойцам СВО
Всероссийская акция «Ночь музеев» в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске будет посвящена бойцам СВО.
Об этом рассказала директор музея-заповедника Ирина Сафарова, передает ТАСС.
По словам директора, в концертной программе впервые примет участие оркестр войск национальной гвардии.
«В этот раз программа ночного музея посвящена теме „Родное“, и мы в этом году в нашем музее решили сделать акцент на тех людях, которые это родное защищают, то есть наша программа этого года будет посвящена участникам, ветеранам специальной военной операции. У нас будет специальный гость, который прилетает к нам из Томска, — это участник СВО, он поэт, член Союза писателей России, его зовут Андрей Ледащев. Он известен пронзительными стихами о буднях СВО, о судьбах людей, которые попали туда», — рассказала Сафарова.
Директор добавила, что также пройдет выставка об истории музея в годы Великой Отечественной войны, интерактивные фотозоны, будет работать полевая кухня.
Фото: пресс-служба музея-заповедника Лермонтова