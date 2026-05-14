Любимова: сохранение наследия Вознесенского занимало особое место в жизни Богуславской

«Прискорбной новостью стал уход из жизни Зои Борисовны Богуславской — выдающегося литературоведа, искусствоведа, писателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ордена „За заслуги в культуре и искусстве“. На протяжении многих лет она была предана избранному делу, ее многогранный талант, тонкое художественное видение и любовь к искусству внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры», — говорится в телеграмме.Глава Минкультуры отметила, что особое место в жизни Богуславской занимала работа по сохранению творческого наследия Вознесенского.«Под ее руководством Центр Вознесенского стал местом памяти и духовного достояния поэта. Перед болью утраты любые слова бессильны. Искренние соболезнования родным и близким», — приводит ТАСС слова министра.Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет 14 мая.