Музейный фонд России включает 77 млн предметов — Любимова

Об этом на съезде министров культуры Организации исламского сотрудничества заявила министр культуры России Ольга Любимова.«На территории нашей страны действует свыше 3,5 тыс. музеев. Музейный фонд Российской Федерации насчитывает 77 млн музейных предметов. Это одна из крупнейших систем хранения культурной памяти в мире», — сказала министр.Ольга Любимова отметила, что особое внимание в России уделяется развитию культурной инфраструктуры в малых городах. В рамках национального проекта «Семья» в 2025 году были оснащены 138 музеев в 83 субъектах РФ.«Мы исходим из того, что восстановление памятников — это не только техническая реставрация стен, фасадов или музейных предметов, но и восстановление исторической справедливости, культурной преемственности и права людей на память о своем прошлом», — подчеркнула глава Минкультуры.Министр напомнила, что Россия ведет единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, содержащий сведения о более чем 162 тыс. объектов. На территории России расположено 32 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых 23 включены в список по культурным критериям и 11 — по природным.