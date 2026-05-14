Нейросеть поможет участникам акции «Ночь в музее» изучить экспонаты

Участники акции «Ночь в музее» смогут изучить экспонаты с помощью нейросети, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Отсканировав куар-код, гости узнают об уникальных деталях произведений, а через готовые запросы для нейросети смогут понять замысел автора картины или увидеть связь исторического объекта с современностью.





Отмечается, что в музейных залах появятся подсказки нейросети, которая расскажет неожиданные факты об экспонатах и ответит на вопросы посетителей.





На 12 музейных площадках столицы рядом с экспонатами также разместят куар-коды.





Кроме того, в Музее Москвы и Государственном музее А. С. Пушкина появятся фотозоны, где можно будет оживить снимки в стилистике экспонатов. Например, превратить человека на фотографии в античную скульптуру.



