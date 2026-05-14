Вологодский государственный музей-заповедник проведет «Ночь музеев» на восьми площадках
Вологодский государственный музей-заповедник проведет «Ночь музеев» на восьми площадках Вологды и в Семёнково, передает региональное министерство культуры.
В этом году главная музейная ночь приурочена к Году единства народов в России, а тема программы — «Сохраняем родное». Она объединит девять музейных площадок, включая новичка акции — Архитектурно-этнографический музей «Семёнково», который впервые присоединяется к «Ночи музеев».
Специальные программы представят филиалы Вологодского музея-заповедника: Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», музей «Вологда на рубеже XIX—XX вв.», Дом-музей Петра I, Музей Николая Рубцова. На каждой площадке гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы, театрализации, концерты.
Акция пройдет в рамках проекта губернатора области «Весна Победы на Русском Севере».
В этом году главная музейная ночь приурочена к Году единства народов в России, а тема программы — «Сохраняем родное». Она объединит девять музейных площадок, включая новичка акции — Архитектурно-этнографический музей «Семёнково», который впервые присоединяется к «Ночи музеев».
Специальные программы представят филиалы Вологодского музея-заповедника: Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», музей «Вологда на рубеже XIX—XX вв.», Дом-музей Петра I, Музей Николая Рубцова. На каждой площадке гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы, театрализации, концерты.
Акция пройдет в рамках проекта губернатора области «Весна Победы на Русском Севере».
Фото: кадр видео