Спектакль «Исповедь. Хулиган» откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера» в Вологде
Народный артист России Сергей Безруков 4 июня представит в Вологодском драматическом театре спектакль «Исповедь. Хулиган», передает пресс-служба регионального минкультуры.
Музыкально-поэтическая постановка посвящена судьбе поэта Сергея Есенина. В ведомстве указали, что о гастролях народный артист России договорился лично с руководством театра еще в январе.
Безруков выступил автором идеи, режиссером-постановщиком, композитором и исполнителем главной роли. В спектакле, объединяющем разные жанры, все слова принадлежат самому Есенину.
Со сцены прозвучат стихотворения «Исповедь хулигана», «Письмо к женщине», «Мне осталась одна забава...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», а кульминацией станет трагический «Черный человек».
Вместе с Безруковым на сцену выйдут ансамбль музыкантов и артисты балета. Зрители услышат живую музыку: ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Показ в Вологде откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера».
Музыкально-поэтическая постановка посвящена судьбе поэта Сергея Есенина. В ведомстве указали, что о гастролях народный артист России договорился лично с руководством театра еще в январе.
Безруков выступил автором идеи, режиссером-постановщиком, композитором и исполнителем главной роли. В спектакле, объединяющем разные жанры, все слова принадлежат самому Есенину.
Со сцены прозвучат стихотворения «Исповедь хулигана», «Письмо к женщине», «Мне осталась одна забава...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», а кульминацией станет трагический «Черный человек».
Вместе с Безруковым на сцену выйдут ансамбль музыкантов и артисты балета. Зрители услышат живую музыку: ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Показ в Вологде откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера».
Фото: кадр видео