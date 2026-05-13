Спектакль «Исповедь. Хулиган» откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера» в Вологде

Фото: кадр видео

Музыкально-поэтическая постановка посвящена судьбе поэта Сергея Есенина. В ведомстве указали, что о гастролях народный артист России договорился лично с руководством театра еще в январе.Безруков выступил автором идеи, режиссером-постановщиком, композитором и исполнителем главной роли. В спектакле, объединяющем разные жанры, все слова принадлежат самому Есенину.Со сцены прозвучат стихотворения «Исповедь хулигана», «Письмо к женщине», «Мне осталась одна забава...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», а кульминацией станет трагический «Черный человек».Вместе с Безруковым на сцену выйдут ансамбль музыкантов и артисты балета. Зрители услышат живую музыку: ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Показ в Вологде откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера».