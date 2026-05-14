Ушел из жизни живописец Юрий Павлов

О смерти живописца сообщила Российская академия художеств.«Российская академия художеств и вся российская культура понесли тяжелую утрату. 12 мая 2026 года на 95-м году жизни скончался Юрий Сергеевич Павлов (1932—2026) — известный российский живописец, почетный член Российской академии художеств», — говорится в сообщении.Прощание с художником пройдет 15 мая в 12:00 в храме Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот.Павлов был выпускником Московской средней художественной школы и Московского государственного художественного института имени В. И.Сурикова.«Его произведения наполнены красотой авторского мировоззрения, их отличает богатое содержание и большое разнообразие тематики, широта диапазона жанров. Сюжетные картины и пейзажи, портреты и натюрморты, сцены древнерусской истории, образы выдающихся исторических личностей и наших современников — за 60 лет творческой деятельности он выполнил огромное количество многоплановых и разнообразных живописных циклов и работ», — подчеркнули в РАХ.Работы Павлова есть в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее А. С. Пушкина и частных собраниях.