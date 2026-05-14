Джеки Чан снимет эпизод нового фильма «Доспехи бога» в Азербайджане

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По данным агентства 1News, съемки проекта под названием «Доспехи бога IV: Ультиматум» начнутся в июле этого года, а мировая премьера ожидается во втором квартале 2027 года.Режиссером выступит Роберт Кун, работавший над фильмами «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром». По сюжету картина продолжит историю героя по прозвищу Азиатский ястреб, который вновь оказывается втянут в опасную миссию, связанную с охотой за древним артефактом, за который объявлена награда в 20 млн долларов.Как отмечают создатели, проведение съемок на территории Казахстана и Азербайджана расширит визуальную географию франшизы. Съемки в Азербайджане будут реализованы при поддержке министерства культуры республики и киноагентства ARKA. Кинофраншиза «Доспехи бога», которая начала сниматься в 1986 году, на данный момент включает три фильма и считается одной из ключевых в карьере Джеки Чана.