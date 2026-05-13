Центральный дом работников искусств представит выставку «Весенний калейдоскоп»

В экспозиции будут представлены работы студентов, выпускников и преподавателей МГАХИ им. В. И. Сурикова и РГХПУ им. С. Г. Строганова — участников творческого объединения «Арт-содружество», рассказали организаторы.Работы преподавателя РГХПУ им. С. Г. Строганова Владимира Хохлова и художницы Натальи Хохловой продолжают реалистическую традицию, созвучную наследию передвижников, отмечают организаторы.Анастасия Малышева, Маргарита Астахова, Оксана Медведева, Наталья Кулаковская, Светлана Федорова и Антониэта Жилина обращаются к русскому импрессионизму, отдавая дань манере Константина Коровина, Валентина Серова и Зинаиды Серебряковой.Роман Кузьмин и Ирина Загорянская воплощают идеи абстракционизма: «Весна» Кузьмина становится оммажем «Импровизации» Василия Кандинского, а произведения Загорянской сохраняют традиции русского авангарда, обращая к творчеству Казимира Малевича и Аристарха Лентулова.Помимо живописи и гобелена, в экспозицию вошли скульптуры, изделия из художественного стекла и металла.