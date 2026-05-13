Астраханская филармония откроет новый сезон проекта «Музыка на воде»

Астраханская филармония 16 мая открывает новый сезон проекта «Музыка на воде», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Концерты на открытом воздухе проходят в рамках проекта «Всей семьей в филармонию». Организаторы приглашают любителей живой музыки на Лебединое озеро.

В концерте «Открытие сезона» выступят ансамбль под управлением Михаила Гейфмана, а также солисты филармонии Анастасия Толоконникова и Ольга Фомичева.

Для зрителей прозвучат известные песни из советских кинофильмов «31 июня», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Человек-амфибия», любимого всеми поколениями мультфильма «Бременские музыканты», а также хиты наших дней и сольные джазовые мелодии. 

