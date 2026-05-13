В Китае откроется выставка Музея Победы о завершении Второй мировой войны

Проект расскажет о боевых действиях на Дальнем Востоке в августе 1945 года и о легендарном Параде Победы в Харбине.Выставка подготовлена на русском и китайском языках. В экспозицию вошли около 100 материалов из фондов Музея Победы — фотографии военных лет, плакаты, документы, рисунки фронтовых художников.На уникальных кадрах запечатлены переброска советских войск на Дальний Восток, боевые действия в ходе Маньчжурской операции, освобождение Харбина и встреча советских воинов местными жителями, десантная операция на островах Курильской гряды, подписание Акта о капитуляции Японии, проведение Парада Победы в Харбине 16 сентября 1945 года.Кадры выставки продемонстрируют исторический марш на Вокзальной площади в Харбине — торжественное открытие парада, проход советских воинов и техники, в том числе легендарной «Катюши». Кроме того, в рамках Х Российско-Китайского ЭКСПО, которое состоится с 17 по 21 мая 2026 года, на стенде Москвы представят материалы из фондов Музея Победы: Акт передачи гражданской власти в г. Харбине командованием Красной Армии представителю национального правительства Китая, а также фотографии, запечатлевшие ключевые моменты Парада Победы в Харбине.