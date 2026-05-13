Первый театральный поезд отправился из Владивостока в Москву

Из Владивостока в Москву отправился первый из двух составов «Театрального поезда».



Проект «Театральный поезд» реализуется в год 150-летия Союза театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. В день отправки поезда в театрах столицы Дальнего Востока прошли спектакли и творческие встречи, а ключевым событием стала торжественная церемония отправления состава с телемостом Владивосток – Москва.





Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к участникам и зрителям: «В год 150-летия Союза театральных деятелей России и Год единства народов России, установленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мы запускаем вместе с «Российскими железными дорогами» грандиозный проект мирового масштаба. Это 43 города, более 5 тысяч артистов, 115 театров, которые покажут более 280 спектаклей. Это соединение разных видов и жанров искусства. Я благодарю за проделанную работу, за эту невероятную логистику «Российские железные дороги». Благодарю Администрацию Президента России, Правительство Российской Федерации, Министерство культуры, Президентский фонд культурных инициатив, все региональные отделения Союза и региональные правительства, всех артистов, которые принимают и примут участие в этом огромном событии. С праздником вдохновения и встречи с самым главным – с любимым зрителем нашей великой России. В добрый путь!»



