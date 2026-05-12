В Свердловской области модернизируют 137 учреждений культуры в 2026 году

В их числе две филармонии (в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле), три театра (два — в Екатеринбурге и один в Ирбите), восемь музеев, 61 объект культурно-досугового типа, 26 библиотек.Новое оборудование также поступит в 37 сельских учреждений культуры.«Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт, приобретено новое оборудование», — написал глава региона в своем канале в MAX.В августе должна завершиться стройка Центра культурного развития в Кировграде, которая велась с 2024 года. Готовность здания площадью около 3,5 тыс. кв. метров составляет 94%. Здесь появятся два хореографических зала, аудитории для теории, киноаудитория, студии звуко- и видеозаписи, игровая зона. Паслер также уточнил, что в ближайшие два года несколько объектов обновят по нацпроекту «Семья».Модернизация ждет четыре дома культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, а также Костинский историко-художественный музей. Капитальный ремонт проведут в трех библиотеках (Артемовский, Заречный, Екатеринбург). Кроме того, отремонтируют зрительный зал Нижнетагильской филармонии и заменят механику сцены Свердловского театра музкомедии.