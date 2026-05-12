В Русском музее откроется выставка «Василий Тропинин»

В Русском музее 15 мая откроется выставка, посвящённая одному из крупнейших портретистов первой половины XIX века.





Экспозиция «Василий Тропинин» разместится в Мраморном дворце и займёт десять залов.





Проект станет самой полной ретроспективой творчества мастера за последние десятилетия.





Посетители увидят более ста живописных шедевров первого ряда, а также редкие графические листы. В проекте участвуют произведения из собрания Русского музея, Историко-художественного музейного комплекса «Екатерининский» (музей В.А. Тропинина), Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской Академии Художеств, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, Ивановского областного художественного музея и других.





Собрание Русского музея, формировавшееся более ста лет, включает работы из дворцовых и частных коллекций, в том числе из собрания императора Александра III, основателя музея.



