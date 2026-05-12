Большой Московский цирк завершил гастроли в Луганске

В Луганске завершились гастроли Большого Московского цирка.



Артисты представили программу «Сказка о золотой рыбке» по мотивам произведения Александра Пушкина. За время выступлений представление увидели более 29 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Росгосцирка.





На манеже Луганского государственного цирка показали необычное прочтение знакомой истории. Главные роли исполнили народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные. В программе сочетались акробатика, воздушные и конные трюки, выступления дрессированных животных.





Эдгард Запашный отметил, что гастроли прошли с оглушительным успехом и подарили луганчанам настоящий праздник.



«За время выступлений команда из 82 артистов Большого Московского цирка представила 20 шоу. Масштабная программа объединила лучшие традиции современного российского циркового искусства!», — сказал Запашный.





На закрытии гастролей состоялась церемония награждения. Эдгард и Аскольд Запашные получили Знак отличия «За заслуги перед Луганском». Руководители номеров и артисты программы удостоены Благодарности Министерства культуры Луганской Народной Республики за высокий профессионализм и вклад в развитие циркового искусства.



