Объявлен шорт-лист кинофестиваля «Литература и кино»

С 23 по 27 июня 2026 года в Гатчине пройдет 32‑й Международный кинофестиваль «Литература и кино».



Организаторы объявили шорт‑лист конкурсной программы: в неё вошли 55 фильмов из разных регионов России, а также из Беларуси, Индии и Сербской Республики. Среди отобранных работ — картины как известных режиссёров и крупных студий, так и дебютантов.





В категории полнометражных игровых фильмов представлены «К себе нежно» Ивана Китаева, «Чужой звонок» Светланы Белкиной, «Мотыльки» Гели Станкевич, «Холодное сердце» Владимира Котта, «На краю света» Эдуарда Новикова, «Левша» Владимира Беседина, «Жертва\Bisarjan» Joyraj Bhattacharjee, «Коммерсант» Никиты и Фёдора Кравчуков, «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева и «Степные боги» Олега Асадулина.



В детской программе: «Огниво против волшебной скважины» Анджея Петраса, «Марийские сказки» Дениса Шаблия, «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна, «Мой друг Кот и Пушкин» Алёны Михайловой, «Сыроежки» Александра Галибина и «Алиса в стране чудес» Юрия Хмельницкого. Короткометражный игровой конкурс включает работы Елизаветы Нужиной, Татьяны Степановой, Антонины Абрамовой, Султана Кутараева, Радды Новиковой, Серафимы Мироновой, Дмитрия Александрова, Ильи Горяинова и Кристины Тишкевич.





Среди полнометражных документальных фильмов — «Разлогов» Анастасии Разлоговой, «Два дня в Ясной Поляне» Галины Евтушенко, «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав» Павла Медведева, «Высоцкий. Неизвестные страницы...» Анатолия Бальчева, «Туман в руках\Магла у рукама» Миланы Маяр, «Александр Башлачев. Хочу дожить...» Анны Голиковой, «Виталий Мельников. Судьба режиссёра» Наталии Гугуевой, «Книга, изменившая нас. Два капитана» Александра Дозорца, «Булгаков. Тайна Мастера» Артёма Михалкова и Дениса Беспалого, «Про Бородянского, автора сценария про сантехника Афоню и др.» Марии Бородянской.



