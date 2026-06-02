Русский музей проведет День летнего сада

Русский музей 6 и 7 июня проведет масштабное мероприятие «День Летнего сада».



По сложившейся традиции праздник приурочен ко дню рождения Петра I, основателя Летнего сада, и посвящён выдающимся деятелям русской культуры, рассказали организаторы. В 2026 году главными героями станут поэт Александр Пушкин, художник Иван Билибин и композитор Николай Римский-Корсаков — их произведения станут лейтмотивом всей программы.





В программу войдут более 100 событий. На главной сцене и многочисленных площадках сада выступят солисты Мариинского театра, народная артистка России Анна Ковальчук и группа «Ангелы Анны», актриса театра и кино, внучка композитора Андрея Петрова Манана Гогитидзе, «Olympic Orchestra», «IP Orchestra», ВИА «Пролетарское танго», актёры театра марионеток им. Е.С. Деммени и многие другие.



В просветительскую программу войдут мастер-классы, новые экскурсии от лучших специалистов Русского музея, пленэры и спектакли по мотивам произведений классической литературы, в том числе «Басни дедушки Крылова» от артиста театра и кино Егора Бакулина. Особое место займут постановки по мотивам произведений Александра Пушкина: «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотом петрушке», «Сказка о царе Салтане», «Моцарт и Сальери», «Выстрел», а также интерактивный моноспектакль «Сказки Арины Родионовны».



