В Москве стартует юбилейный Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2026»

В Москве стартует Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2026».



Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков в ходе пресс-конференции отметил, что «ИДОЛ» по праву считается одним из самых авторитетных цирковых форумов.



«За годы своего существования фестиваль стал местом встречи лучших представителей мировой цирковой индустрии, площадкой для укрепления профессиональных связей и развития международного сотрудничества. Для Росгосцирка участие в фестивале имеет особое значение. Нас связывают многолетние партнерские отношения с Большим Московским цирком — крупнейшим цирком Европы, который сегодня продолжает уверенно развиваться, сохраняя высокий уровень организации и творческих стандартов», — сказал руководитель.



В рамках пресс-конференции открыли новые звезды на Аллее славы Большого Московского цирка. Своих звезд удостоились Дэвид Ларибле и Эдгард Запашный.



