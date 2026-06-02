Герой России Илья Споняков назначен советником министра культуры

Герой России, кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Илья Споняков назначен советником министра культуры Российской Федерации, передает пресс-служба Минкультуры России.



Илья Споняков родился в 1997 году в городе Чайковском Пермского края. За проявленный героизм он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».



В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей». Также Споняков — участник третьего потока кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры».





«Участники СВО — наши сегодняшние герои, люди, которые не словом, а делом доказывают свою преданность стране и готовность делать все для сохранения и защиты государственности, культуры и наших традиционных ценностей. Боевой опыт Ильи Спонякова — Героя России, а также его участие в программе "Время героев" и активная работа в качестве члена Молодежного совета Минкультуры — все это, безусловно, будет незаменимо в одном из ключевых направлений нашей работы — в интеграции участников СВО в культурную сферу и в создании культурных проектов, посвященных событиям специальной военной операции, примерам настоящего подвига и истинного патриотизма, — запрос общества на них высок, и мы готовы активно работать в этом направлении», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.



