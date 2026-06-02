«Театральный поезд» прибыл в Волгоград
«Театральный поезд» прибыл в Волгоград на два дня в рамках всероссийского проекта, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Творческая делегация встретилась на вокзале «Волгоград-1». На сценических площадках города-героя выступят коллективы из Краснодарского края и Ростовской области.
Директор Ростовского академического молодежного театра Карина Сердюченко отметила, что их труппа в Волгограде выступает впервые.
«Сегодня мы будем показывать наш спектакль „Варшавская мелодия“. <...> Все билеты проданы, как мне сказали. Это, конечно, классно, здорово. <...> И посетить главный, один из главных мемориалов нашей страны, „Родина-мать“, — это, конечно, долг каждого русского человека. Мы, конечно, с удовольствием съездим завтра всем нашим составом, побываем на этом святом месте», — приводит ТАСС слова Сердюченко.
В ходе торжественной церемонии на перроне председатель Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Бондаренко закрепил на передвижном панно проекта магнит с изображением города-героя Волгограда.
Проект «Театральный поезд» — культурно-просветительская инициатива, в которой участвуют более 100 театров из российских регионов. Они сменяют друг друга в пути и дают представления в 43 городах. На каждой двухдневной остановке проходят спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.
