«Школа драматического искусства» проведет вечер к 135-летию со дня рождения Булгакова

Театр «Школа драматического искусства» проведет специальный вечер, посвященный 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова.





Мероприятие пройдет 11 июня. Организаторы обратятся к малоизвестной странице биографии писателя и предложат взглянуть на него через призму его личной истории и людей, оказавших влияние на судьбу автора, передает департамент культуры Москвы.





В седьмой студии театра состоится лекция «135 лет со дня рождения Михаила Булгакова: встречи с живыми героями его произведений», которую прочтет Ирина Горпенко-Мягкова — научный консультант музея-театра «Булгаковский дом», участник международных конференций и автор работ, посвященных биографии и творчеству писателя.





Вечером зрители увидят спектакль «Таська» режиссера Глеба Черепанова о первой жене Михаила Булгакова Татьяне Лаппе, чья судьба долгие годы оставалась в тени биографии писателя. Постановка выстраивает сценическое повествование вокруг женщины, которая сопровождала автора в самые тяжелые годы, поддерживала в начале творческого пути и не раз становилась для него опорой в критические моменты. После показа пройдет открытое обсуждение с участием режиссера, автора пьесы, артистов и Ирины Горпенко-Мягковой. Зрители смогут задать вопросы, поговорить о постановке и поделиться впечатлениями.



