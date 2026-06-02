В Москве простятся с писательницей Зоей Богуславской

Церемония состоится в Центре Вознесенского с 12:00 до 14:00, после чего в 15:00 пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.Зоя Богуславская скончалась утром 14 мая на 103-м году жизни.Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук. Богуславская была автором ряда культурных проектов в России и за рубежом, заслуженным работником культуры Российской Федерации (2019), почетным членом Российской академии художеств. Начинала как театральный критик, затем получила широкую известность как писатель.В 1967 году дебютировала в журнале «Знамя» с повестью «И завтра», которая сразу была переведена во Франции. В 2025 году стала победителем национальной литературной премии «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» за книгу «Халатная жизнь». В браке с поэтом Андреем Вознесенским она прожила 46 лет — с 1964 по 2010 год. Богуславская основала Фонд Андрея Вознесенского и центр его имени.«Героиня советской официальной культуры, писатель, театральный и литературный критик, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры, кавалер ордена „За заслуги в культуре и искусстве“ (2024), Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства», — говорится в сообщении Центра Вознесенского.