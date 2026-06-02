Путин присудил гранты 103 проектам в сфере культуры и искусства
Президент России Владимир Путин присудил гранты 103 творческим проектам в области культуры и искусства. Опубликовано cоответствующее распоряжение главы государства.
Среди поддержанных инициатив — «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие».
В документе говорится: «Присудить гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам проектов по результатам конкурса, проведенного в 2025 году».
Гранты получили более 100 руководителей творческих проектов.
