В Московской консерватории пройдет фестиваль «Рожденные Россией»

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля пройдет встреча столичных и региональных коллективов.Концерт-открытие 12 июня представят Академический большой концертный оркестр имени Силантьева, Народный хор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, хор русской песни и инструментальная группа Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина, а также ансамбль рожечников.На сцене БЗК 14 июня выступит Симфонический оркестр Московской областной филармонии под управлением художественного руководителя Дмитрия Юровского. В финале фестиваля, 15 июня, слушатели смогут познакомиться с творчеством Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии под управлением главного дирижера Михаила Мясникова, к которому присоединится один из ведущих российских солистов Александр Рамм.