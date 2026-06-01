В День русского языка пройдет акция «Декламируй»
В День русского языка и день рождения Александра Пушкина, 6 июня, стартует Всероссийская акция «Декламируй», передает пресс-служба Минкультуры России.
В 2026 году, который объявлен Годом единства народов России, главной темой акции станет литературное наследие народов страны, а также русский язык как язык межнационального общения и культура как пространство диалога.
Мероприятия, приуроченные к значимым культурным и памятным датам, будут проходить на протяжении всего года. Участники «Декламируй» выйдут на сцену, чтобы читать произведения российских поэтов и писателей, в том числе написанные на языках народов России. Все выступления проходят на русском языке. В рамках художественных постановок также прозвучат произведения на национальных языках.
Отдельным форматом станут ролики в социальных сетях: под хештегом #Декламируй2026 участники записывают короткие видео с чтением стихотворения или отрывка из прозы, рассказывают об авторе из своего региона и показывают место, связанное с его жизнью.
В регионах запланированы театрализованные чтения, литературные квартирники, презентации книг, городские маршруты по местам, связанным с писателями и поэтами, аудиовизуальные перформансы и другие события.
Фото: пресс-служба Минкультуры России