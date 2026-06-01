Ольга Любимова обсудила с главой Чукотки развитие культуры в регионе

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела рабочую встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. сообщает пресс-служба Минкультуры России.



Глава Минкультуры отметила, что Чукотка — уникальный по своему духовному и природному наследию многонациональный регион, где крайне важно поддерживать инициативы по сохранению и развитию культуры.





В 2026 году в Чукотском автономном округе создан первый профессиональный государственный театр — Государственный драматический театр имени Олега Куваева. Среди ярких культурных инициатив — I Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов, который прошел в октябре 2025 года при поддержке Минкультуры России. Столицу региона посетили ведущие специалисты органов местного самоуправления и учреждений культуры для обсуждения вопросов по сохранению нематериального культурного достояния народов России.



Помимо этого, программа включала выступления фольклорных коллективов, исполнителей народной музыки и танцевальных ансамблей, театрализованные представления, а также мастер-классы по традиционным для коренных малочисленных народов художественным промыслам и ремеслам, хозяйственной деятельности.





Кроме того, в регионе проходит Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» — комплексное культурно-образовательное мероприятие. В 2026 году на него поступило 3346 заявок. Кинопрограмма была представлена фильмами из России, Китая, Индии, Турции, Кыргызстана, Республики Корея, Беларуси, Венесуэлы, Бразилии, Мексики и Ирана.



