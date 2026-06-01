В Великом Новгороде объявили итоги фестиваля «Новое движение»
На третьем фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде объявили победителей.
Лучшим режиссером признан Арсений Московский, создатель фильма «Ветер в голове». Церемония закрытия смотра проходит в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.
Приз за лучшее визуальное решение вручен фильму «Меня пожирает собственная кровать» режиссера Вячеслава Иванова. Жюри также отметило специальными дипломами некоторые картины: «за смелость» награжден фильм «Не золото» Тахмины Мюссе, «за чувственность» — «Жужа» Юлии Анищенко, «за впечатлительность» — «Д-76» Алексея Житковского.
Лучшими актерами фестиваля стали Денис Косиков и Дарья Матвеева. Косиков получил награду за работу в фильме Светланы Белкиной «Чужой звонок», а Матвеева — за картину «Трасса «Море-море» Ильи Храмова.
Приз молодых кинокритиков с формулировкой «за устремленность в завтрашний день и веру в светлые перемены» также присужден картине «Трасса «Море-море».
Конкурсные работы оценивало жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова, в состав которого вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.
