Мишустин вручил премии правительства в области детской литературы

Награды 2026 года в номинации «Лучший издательский проект» были присуждены 15 мая за книжную серию «Сказочные земли», их получат автор и собиратель фольклора Александра Агафонова, арт-директоры Дарья Хропачева и Дарья Кричевская.За лучшие книжные иллюстрации премией отмечена художница Надежда Бугославская, а за лучшее поэтическое произведение для подростков — писательница Галина Дядина.Лучшее поэтическое произведение для детей 2026 года написал поэт Григорий Кружков, а лучшее прозаическое произведение для подростков — автор романа «Формула горизонта» Елена Панюхина.Лучшее прозаическое произведение для детей согласно решению правительства — сказка «Школа шпионов Хамелеона Незаметнова» Юлии Симбирской. Премия за вклад в развитие детской литературы в 2026 году присуждена иллюстратору Александру Трауготу.Премия правительства в области детской и подростковой литературы вручается с 2024 года, ее размер составляет 1,5 млн рублей.