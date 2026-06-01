В восстановленном Мариупольском театре прошел первый спектакль
В восстановленном здании Мариупольского русского драматического театра состоялся первый после реконструкции спектакль.
Для зрителей показали музыкальную сказку «Аленький цветочек». Постановка приурочена ко Дню защиты детей.
Открытие восстановленного здания Мариупольского республиканского русского драматического театра, которое в марте 2022 года было взорвано украинскими боевиками, прошло 28 декабря 2025 года.
«Сегодня, 1 июня 2026 года, Мариупольский русский драматический театр вновь распахнул двери родного здания. Это событие стало важным и долгожданным как для коллектива, так и для зрителей, которые снова собрались в обновленных стенах театра», — говорится в сообщении учреждения, опубликованном в MAX.
Над восстановлением театра работали более 300 строителей, в том числе из города-побратима Санкт-Петербурга. Драмтеатр рассчитан на 495 посадочных мест. Во время реконструкции исторический фасад здания сохранили. Остальное отстроили по самым современным стандартам, восстановили внутренние коммуникации, системы вентиляции, кондиционирования, световое и звуковое оборудование.
Фото: пресс-служба Мариупольского драмтеатра