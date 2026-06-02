В Москве стартовали съемки сериала «Палево» с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским в главных ролях, сообщили в онлайн-кинотеатре Wink.



Режиссером криминальной драмы выступил Илья Аксенов, одну из ключевых ролей исполняет Юрий Чурсин. В проекте также заняты Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие.



Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера, живущая в мире дорогих брендов и борьбы за статус. После трагической случайности она оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали».





Генеральный продюсер «НМГ студии» Федор Бондарчук отметил, что сюжет бьет точно в нерв времени, когда «все больше людей стараются казаться, а не быть».



«Авторы “Палева” показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом! Очень рад, что мы с коллегами можем, наконец, рассказать о старте съемок этого проекта», — приводит его слова пресс-служба.



