Возрождение Российского Пушкинского общества обсудят на заседании Совета по поддержке русского языка

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня русского языка проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.



Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках мероприятия планируется обсудить в том числе возрождение Российского Пушкинского общества.





«6 июня у Александра Пушкина будет день рождения — и это День русского языка. В связи с этим сегодня президент проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Очень важное мероприятие, оно будет весьма содержательное», — отметил представитель Кремля. После вступительного слова главы государства запланирован ряд выступлений.





Песков добавил, что выступит Марина Приемышева, замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН, которая расскажет о поддержке русского жестового языка. Также слово возьмет Евгений Богатырев, директор Музея А. С. Пушкина и заместитель председателя совета, — он расскажет о возрождении Российского Пушкинского общества. Советник российского лидера Елена Ямпольская проинформирует о ходе выполнения поручений президента и об основных направлениях деятельности совета в сфере поддержки русского языка и языков народов России.



