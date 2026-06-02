Возрождение Российского Пушкинского общества обсудят на заседании Совета по поддержке русского языка
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня русского языка проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках мероприятия планируется обсудить в том числе возрождение Российского Пушкинского общества.
«6 июня у Александра Пушкина будет день рождения — и это День русского языка. В связи с этим сегодня президент проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Очень важное мероприятие, оно будет весьма содержательное», — отметил представитель Кремля. После вступительного слова главы государства запланирован ряд выступлений.
Песков добавил, что выступит Марина Приемышева, замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН, которая расскажет о поддержке русского жестового языка. Также слово возьмет Евгений Богатырев, директор Музея А. С. Пушкина и заместитель председателя совета, — он расскажет о возрождении Российского Пушкинского общества. Советник российского лидера Елена Ямпольская проинформирует о ходе выполнения поручений президента и об основных направлениях деятельности совета в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Кроме того, выступит директор Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Вадим Полонский с докладом, посвященным реализации проекта книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Мероприятие также предусматривает живой обмен мнениями.
«Будет такое богатое на содержание мероприятие», — подытожил Песков.
