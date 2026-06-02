Русский музей представит выставку «Великая. Образ женщины в русском искусстве»

В Русском музее 4 июня откроется выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве».



Экспозиция открывается в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Беспрецедентная по масштабу выставка развернулась в 11 парадных залах первого этажа главного здания Русского музея. Здесь представлено более 300 произведений Ильи Репина, Карла Брюллова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, Константина Маковского и других знаменитых художников XVIII — начала XX века. Основу экспозиции составляют шедевры из собрания Русского музея и работы из ведущих музеев России.





В залах дворца можно увидеть портреты императриц, великих княгинь, аристократок, представительниц влиятельных фамилий, а также деятелей отечественной интеллигенции — литераторов, меценатов, актрис, балерин, художниц и жён-вдохновительниц. Среди изображённых — императрицы Екатерина II, Мария Александровна и Мария Фёдоровна, великая княгиня Елена Павловна, княгиня Зинаида Юсупова, меценат Мария Тенишева, балерины Тамара Карсавина и Анна Павлова, актриса и танцовщица Ида Рубинштейн, художница Анна Остроумова-Лебедева, актриса Мария Ермолова, поэт Анна Ахматова и многие другие. Помимо портретов, в интерьерах представлены предметы декоративно-прикладного искусства и исторические костюмы: придворные платья, фрейлинские шифры из золота, серебра и драгоценных камней, веера из слоновой кости, фарфоровые сервизы, шкатулки, бисерные сумочки.



