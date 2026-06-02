В Екатеринбурге пройдут «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета

С 4 по 7 июня 2026 года на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета пройдут «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.



В программе — оперы Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балета П.И. Чайковского «Спящая красавица».

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила, что проект «Большие гастроли» дает уникальную возможность театрам представить свою работу широкой аудитории.



«Я хочу пожелать коллективу нашего замечательного театра удачных гастролей! Уверена, что они пройдут на самом высоком уровне и ценители театрального искусства и музыки Екатеринбурга получат массу положительных эмоций от выступлений наших артистов», — сказала министр.





В год 95-летия Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в третий раз участвует в «Больших гастролях»: ранее коллектив выступал в Астрахани, Севастополе и Симферополе.