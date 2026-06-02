В Музее Победы пройдут «Фатьяновские чтения»

В Музее Победы 3 июня пройдут «Фатьяновские чтения», передает пресс-служба учреждения.



Участниками встречи станут ребята из детского городского клуба «Лето Побед» музея на Поклонной горе. Дети пообщаются с внучкой знаменитого поэта-фронтовика Алексея Фатьянова — Анной Фатьяновой. Творческая встреча организована в рамках продвижения Всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы». Юные таланты смогут принять участие в масштабном творческом состязании, посвященном памяти героев и многонациональному подвигу народа в Великой Отечественной войне.





«Анна Фатьянова познакомит ребят не только с творчеством Алексея Фатьянова, но и поделится семейными историями о фронтовой дружбе, работе репортером, что позволит детям лучше понять дух того времени, ценности взаимовыручки и мужества. Знакомство с произведениями А. Фатьянова, Д. Самойлова, Ю. Друниной и С. Гудзенко позволит юным талантам прикоснуться к бессмертным строкам, которые стали голосом поколения, прошедшего через войну. Эта встреча послужит мощным стимулом для участия в конкурсе», — рассказали в Музее Победы.



