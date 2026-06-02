Стартовали съемки первого российского научно-фантастического триллера об ИИ-терапии — сериала «ЛИДА».



Съемки ведутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проект сочетает в себе детектив и сай-фай триллер, сообщили создатели.



В фильме обещают затронуть острые этические вопросы десятилетия: как интегрировать ИИ-технологии в жизнь, не заменив человека и не потеряв человеческое. Премьера состоится осенью 2026 года. Над проектом работают кинокомпании «КиноВайб», «Шторм», Студия «ВАМ» и Okko при поддержке Института развития интернета.





Действие разворачивается в России ближайшего будущего. Семь пациентов с тяжелыми психологическими травмами участвуют в эксперименте с новейшей отечественной разработкой — ИИ-терапией «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Технология призвана помочь психотерапевтам работать с глубинными слоями психики, выявляя причины травм и исцеляя их за несколько сеансов вместо долгих лет. «ЛИДА» проходит финальные клинические испытания на добровольцах, но внезапно в ходе терапии загадочно погибает один из участников. Расследование затрагивает персонал, пациентов и создателей системы, а за стенами санатория у каждого героя есть своя тайна.



