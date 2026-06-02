Около 400 издательств примут участие в XII Книжном фестивале «Красная площадь»
Около 400 издательств примут участие в XII Книжном фестивале «Красная площадь», который пройдет у стен Кремля с 4 по 7 июня.
Об этом сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
«Для любителей русской словесности мы уже в 12-й раз организовываем выдающийся со всех точек зрения фестиваль. В этом году подготовили много новых интересных сюрпризов для читателей, издателей и писателей», — сказал Григорьев.
Около 150 тысяч книг представят издательства со всей России, несколько сотен мероприятий пройдут на 16 площадках.
Впервые отдельная площадка будет у Союза писателей России. В фестивале примут участие лауреаты премии правительства РФ по детской и подростковой литературе, награжденные 1 июня.
Куратор главной сцены Полина Васильева сообщила, что часть из 30 событий площадки пройдет в демонстрационном зале ГУМа, который станет литературной гостиной. Здесь выступит народная артистка России Светлана Крючкова с программой о Давиде Самойлове, поэт Влад Маленко, главред «Литературной газеты» Максим Замшев, а народный артист Борис Щербаков представит «Сказ о Федоте Стрельце» к 80-летию Леонида Филатова.
На главной сцене выступят МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Театр Терезы Дуровой, на закрытии — Нижегородский театр оперы и балета. Среди писателей — Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Захар Прилепин.
Всего пройдет 109 мероприятий.
