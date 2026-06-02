В Республике Сербской пройдут Дни духовной культуры России

В первой половине июня в Баня-Луке — столице Республики Сербской — состоятся Дни духовной культуры России.

В программу войдут концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя, открытие выставки «О мире всего мира», подготовленной Русской Православной Церковью к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, показ фильма о служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Дело пастыря».

В числе мероприятий также концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой совместно с Ансамблем молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Изображение: пресс-служба "Русских сезонов"