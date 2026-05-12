Более 600 событий пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»

Торжественное открытие состоится 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. В галерее представят поэтическую композицию театра-студии «Рекурсия», авторские экскурсии с народным художником РФ Василием Нестеренко и вокальные номера.

В этом году проект объединит более 600 событий на 170 городских площадках: посетителей ждут в музеях, выставочных залах, библиотеках, парках. Для гостей организуют экскурсии, лекции, концерты, спектакли и мастер-классы, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.«В этом году акция „Ночь в музее“ объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всему городу. Среди них — уникальные события, которые не проводятся в обычные дни, а доступны только в рамках ночной акции. Это дает возможность за один вечер посетить несколько площадок, открыть для себя новые музеи и направления искусства, а также взглянуть на привычные экспонаты по-новому», — отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.