Барочная церемония, поэтический театр и звуковые перфомансы: объявлена программа Дягилевского фестиваля-2026

Дягилевский фестиваль объявил программу этого года.



Откроют фестиваль 11 и 12 июня в Пермской филармонии выступления оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса: прозвучат Четвертая симфония Бетховена и симфония № 41 «Юпитер» Моцарта. Завершится фестиваль 19 и 20 июня масштабной барочной церемонией «Рамо. Звук света — 2» — новой коллекцией редко исполняемых номеров из опер «Кастор и Поллукс», «Галантные Индии», «Платея», «Празднества Гебы» и «Заис».





Среди концертов — выступление мастера арабской лютни Насира Шаммы с ансамблем (Язан Саббах, Карлос Пиньяна, Хуссейн Захави), проект «Альфред Шнитке. Оркестр громкоговорителей»: музыку композитора исполнят на акусмониуме из десятков динамиков, а видеоинсталляцию создаст Дина Караман.



В программу вошла российская премьера хорового цикла Дэвида Лэнга «писания» в исполнении ансамбля Intrada. Хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит «Песни уныния и печали» Дьёрдя Куртага и «Смилуйся» / Miserere Арво Пярта. Ансамбль «Узорика» представит духовную музыку XV–XVII веков, а камерный хор Festino под управлением Александры Макаровой — «Плач Иеремии» Владимира Мартынова.





Танцевальная программа включает спектакль «Хора» труппы Context. Diana Vishneva — перенос на российскую сцену постановки Охада Наарина на музыку Исао Томиты, проект «Землетрясение» хореографа Ю Стремгрена на романсы Рахманинова, «Человеческий голос» Франсиса Пуленка в версии Андрея Кайдановского. Также пройдет вечер современной хореографии «Дягилев. Короткие формы» с шестью мировыми премьерами от Ксении Михеевой, Нурбека Батуллы, Владимира Варнавы, Евгения Калачёва, Игоря Фирсова и Максима Петрова.



