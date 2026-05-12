В Москве простятся с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой

В Москве состоится прощание с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой, которая ушла из жизни 4 мая на 86-м году, передает ТАСС.



Как сообщали ТАСС в семье исполнительницы, последние три месяца состояние здоровья не позволяло ей выходить из дома.





Церемония начнется в 12:00 по московскому времени, в тот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище.



