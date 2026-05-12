В Москве простятся с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой
В Москве состоится прощание с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой, которая ушла из жизни 4 мая на 86-м году, передает ТАСС.
Как сообщали ТАСС в семье исполнительницы, последние три месяца состояние здоровья не позволяло ей выходить из дома.
Церемония начнется в 12:00 по московскому времени, в тот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. В 1958 году, окончив чебаркульскую среднюю школу, она стала участницей хора Челябинского оперного театра. Спустя три года артистка вышла на драматическую сцену, а затем выступала в оперетте. Наибольшую известность ей принесли 1970-е годы. В репертуаре Ненашевой были русские народные песни, среди которых «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая», романсы «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей», а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"