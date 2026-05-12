Музей-заповедник «Коломенское» представил спецпроект «Сад как открытая книга»

В музее-заповеднике «Коломенское» стартовал спецпроект «Сад как открытая книга».



Главными площадками выбраны Дьяковский сад и сад у Дворца царя Алексея Михайловича — пространства, связанные с усадебной культурой XVII века. Центральный элемент — аудиопрогулка «Поэзия садов». В плейлисте — стихи и проза Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Александра Куприна, Льва Толстого, Антона Чехова и других русских классиков. Тексты читают студенты 4-го курса ГИТИСа (мастерская А.Б. Ардовой).





Кроме того, организаторы совместно с сервисом печати семейных фотокниг «Периодика» запустили онлайн-розыгрыш. Участникам предлагают не просто сфотографировать цветущие сады, а передать через кадр настроение и смысл, вдохновляясь четверостишиями или цитатами о весне, опубликованными на сайте и в соцсетях музея-заповедника. Лучшие снимки войдут в печатное издание, а несколько экземпляров фотокниги разыграют среди авторов.



