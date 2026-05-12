В Омске пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»
В Омске летний сезон стартует с фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...».
С 5 по 8 июня в Концертном зале филармонии выступят признанные мастера мировых сцен и молодые звезды академической музыки, сообщают организаторы. В год Культурной столицы на фестиваль приедет народная артистка России Хибла Герзмава.
С 5 по 8 июня в Концертном зале филармонии выступят признанные мастера мировых сцен и молодые звезды академической музыки, сообщают организаторы. В год Культурной столицы на фестиваль приедет народная артистка России Хибла Герзмава.
Главный герой музыкального события — Национальный филармонический оркестр России, созданный маэстро в 2003 году. Владимир Спиваков лично встанет за пульт во всех четырех концертах. Открытие состоится 5 июня. Прозвучат фрагменты из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, Концерт для валторны с оркестром Глиэра и Пятая симфония Шостаковича. Солист — Кирилл Солдатов (флюгельгорн), стипендиат фонда Спивакова.
6 июня состоится вечер «Оперы»: зрители услышат сцены из «Севильского цирюльника», «Нормы», «Сицилийской вечерни», «Фаворитки», «Кармен», оперетты «Джудитта», песни Россини и Делиба. Солируют Полина Шабунина (сопрано, Большой театр) и Полина Шароварова (меццо-сопрано, Мариинский театр). 7 июня программа «Настроения романтизма» представит две элегические мелодии и Концерт для фортепиано Грига, Четвертую симфонию Шуберта. За роялем — Владимир Вишневский, стипендиат фонда Спивакова.
8 июня под занавес фестиваля гости увидят мультимедийный проект «Я люблю тебя, жизнь!» с участием Хиблы Герзмавы. Легендарная певица, выступавшая в Омске лишь дважды (в 2002 и 2008 годах), вновь выйдет на сцену Концертного зала. В программе: мелодии Колмановского, Френкеля, Пахмутовой, Окуджавы, Баснера, Тухманова, а также Чайковского, Свиридова, Шнитке и Шостаковича.
Фото предоставлено организатором