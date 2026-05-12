Скончался актер из «Папиных дочек» Вадим Александров

В Москве на 88-м году жизни скончался заслуженный артист России Вадим Александров, известный зрителям по сериалам «Папины дочки» и «Каменская», а также фильмам «Мы из джаза» и «Экипаж».



Информация о кончине актера появилась на портале «Кино-театр.ру».





Там уточняется: «Годы жизни 03.05.1939 — 08.05.2026». Артист умер через несколько дней после своего 87-летия.





Вадим Александров в 1962 году окончил курс Л. А. Волкова в Театральном училище имени Щепкина. Сразу после выпуска и до 1976 года он служил в Центральном детском театре (сегодня это РАМТ). В 1988–2000 годах, актер играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.



