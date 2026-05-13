В КБР пройдет фестиваль «Молодежь. Искусство. Созидание»

Фестиваль народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание» пройдет в Кабардино-Балкарской Республике в декабре 2026 года.

Об этом сообщил и.о. ректора Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ) Анатолий Рахаев, передает ТАСС.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы выдающихся исполнителей на народных музыкальных инструментах России.

«У нас состоится большой фестиваль народной музыки, который называется „Молодежь. Искусство. Созидание“, он пройдет в начале декабря в Северо-Кавказском государственном институте искусств. Приедут большие творческие коллективы, исполнители на народных инструментах, ансамбли народных инструментов», — отметил Рахаев.

И.о. ректора также добавил, что осенью в СКГИИ запланирована большая международная конференция, посвященная Году единства народов России.

Фото: кадр видео